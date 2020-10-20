Игорь Бутман: "Даже не знаю с кем Хабиб борется на этот раз"

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман в разговоре с "Правдой.Ру" заявил, что будет болеть за Хабиба Нурмагомедова в бою с Джастином Гэтжи. По его словам, поддерживать чемпиона UFC нужно, потому что он является представителем России.

"Я болею за Нурмагомеда, и желаю ему удачи в любом случае, потому что он наш, а все остальное не важно. Даже не знаю с кем борется в этот раз. Буду ли смотреть бой? Конечно, буду. За кого болеть? Конечно за Хаббиба, в любом случае за наших нужно болеть. И очень надеюсь на его победу", — сказал Бутман.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября. На кону поединка будет стоять чемпионский титул UFC в лёгком весе.

Для Хабиба это будет третья защита титула. Он остаётся непобеждённым бойцом. Всего в его активе 28 поединков.