Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Из-за крушения вертолёта в Вологодской области обесточены три села
Кабмин РФ сократил бюджет программы расселения аварийного жилья
Мужчина сломал позвоночник, спускаясь по простыням с третьего этажа
На плато Наска обнаружили древнейший геоглиф кошки
В Челябинской области женщина станцевала стриптиз в поликлинике
Лондон хочет помешать сотрудничеству РФ с рядом стран
В Москве местный житель умер после попытки вывести тараканов
Россияне считают поезд наиболее безопасным видом транспорта
Потерпевшая сторона готова отозвать иски против Ефремова

Игорь Бутман: "Даже не знаю с кем Хабиб борется на этот раз"

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман в разговоре с "Правдой.Ру" заявил, что будет болеть за Хабиба Нурмагомедова в бою с Джастином Гэтжи. По его словам, поддерживать чемпиона UFC нужно, потому что он является представителем России.

"Я болею за Нурмагомеда, и желаю ему удачи в любом случае, потому что он наш, а все остальное не важно. Даже не знаю с кем борется в этот раз.

Буду ли смотреть бой? Конечно, буду. За кого болеть? Конечно за Хаббиба, в любом случае за наших нужно болеть. И очень надеюсь на его победу", — сказал Бутман.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября. На кону поединка будет стоять чемпионский титул UFC в лёгком весе.

Для Хабиба это будет третья защита титула. Он остаётся непобеждённым бойцом. Всего в его активе 28 поединков.

Последние материалы
Игорь Бутман: "Даже не знаю с кем Хабиб борется на этот раз"
В Москве местный житель умер после попытки вывести тараканов
Потерпевшая сторона готова отозвать иски против Ефремова
Эксперты разработали новую технологию измерения биомассы деревьев
Лукашенко пообещал протестующим "найти каждого"
Юрий Газзаев: Футболисты "Брюгге" захотят проявить себя
В Москве студент МАИ покончил с собой в общежитии
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
На острове Крит обнаружили золотые пластины минойской цивилизации
Михаил Пальцев: повторные случаи заболевания COVID-19 протекают тяжелее
Популярное
Культура
Скончалась актриса Ирина Скобцева

На 94-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.

Скончалась актриса Ирина Скобцева
На дне Балтийского моря археологи обнаружили "космический корабль"
Наука и техника
На дне Балтийского моря археологи обнаружили "космический корабль"
Новости Украины
От COVID-19 умер фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса
Общество
Люди временно теряют обоняние не только из-за коронавируса, заявил врач
Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Боливия возвращает Эво Моралесу легитимность в укор России Любовь Степушова Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Венедиктов оценил слухи об отставке Сергея Лаврова
Венедиктов оценил слухи об отставке Сергея Лаврова
Венедиктов оценил слухи об отставке Сергея Лаврова
Психотерапевт рассказал, как исключить расстрелы граждан 18-летними убийцами
Брежневский застой или апогей социализма?
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Михаил Хазин на грани фола
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Причины очередного киргизского бунта
Украине предрекли потерю территорий из-за глобального потепления
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Трамп пошутил, что может сбежать из США в случае проигрыша Байдену
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Брежневский застой или апогей социализма?
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Собянин призвал самоизолироваться почти 3 миллиона москвичей
Актриса Анна Старшенбаум уменьшила грудь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников