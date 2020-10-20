Юрий Газзаев: Футболисты "Брюгге" захотят проявить себя

Российский тренер Юрий Газзаев в разговоре с "Правдой.Ру" дал прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов "Зенит" — "Брюгге". Игра состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнётся в 19.55 мск.

По словам специалиста, игроки бельгийской команды будут запредельно настроены на матч из-за того, что хотят уехать в более сильные чемпионаты.

"Я скажу, что так непросто дать прогноз. Чемпионат России на глазах у нас. Мы примерно видим уровень "Зенита" относительно российских соревнований. А "Брюгге", допустим, в чемпионате Бельгии не очень-то и видишь. Думаю, у "Брюгге" должна быть достаточно молодая команда. И они все хотят себя проявить для того, чтобы все-таки уйти в топ-чемпионаты. Относительно этого я думаю, что "Зенит" все-таки должен иметь преимущество. И надеюсь, что выиграет", — заявил Газзаев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в "Брюгге" выявили положительные тесты на коронавирус. Команда не сможет рассчитывать на трёх игроков.