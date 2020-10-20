Матч Молдавия - Россия может быть перенесен в Сочи

Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с молдавской стороной по поводу матча Молдавия - Россия. Контрольная игра запланирована на 12 ноября в Кишенёве.
В РФС есть вопросы по организации матча. Если один из футболистов сдаст во время нахождения в Молдавии положительный тест на "ковид", то всю команду могут оставить на карантине на две недели, сообщает "Мутко против".
Кроме того, в РФС считают, что в Кишенёве погодные условия не подходят для проведения игры. Российская сторона хочет провести матч в Сочи. На данный момент переговоры продолжаются.
В ноябре сборная России должна провести три матча.
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