Джигурда: "Хабиб победит, потому что он представитель великого Кавказа"

Актёр, сценарист и режиссер Никита Джигурда в разговоре с "Правдой.Ру" назвал Хабиба Нурмагомедова фаворитом боя против Джастина Гэтжи. Поединок состоится 24 октября в Абу-Даби.

"Естественно, я за Хабиба, верю в его победу, жду этой победы. Великий боец Хабиб. И я верю в его победу", — заявил Джигурда.

По словам Джигурды, Хабиб просто обязан победить, потому что является великим бойцом. Сильной стороной Нурмагомедова он назвал место рождения спортсмена.

"Сильная сторона Хабиба? То, что он представитель великого Кавказа — уже одно это. Соперник — тоже супербоец. Но Кавказ — это Кавказ", — отметил Нурмагомедов.

По мнению Джигурды, бой может продлиться не более одного раунда.