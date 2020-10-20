Губерниев рассказал о завершении карьеры Загитовой

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что болельщики больше не смогут увидеть Алину Загитову на соревнованиях. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что олимпийская чемпионка не имеет планов выступать в сезоне-2020/21.

Вместе с тем, Загитова якобы надеется вернуться к спортивной карьере в следующем сезоне. По словам Губерниева, Алина уже завершила карьеру, но не будет объявлять об этом как можно дольше.

"И в 2021-м, и далее Загитова не будет соревноваться… Ибо такова жизнь, задача спортсменки — максимально долго тянуть с объявлениями о завершении спортивной карьеры", — написал Губерниев в Telegram.

Также комментатор отметил, что Алине необходимо учиться работать в кадре. Ранее чемпионка попробовала себя в роли телеведущей на проекте "Ледниковый период".

"Тем более надо учиться работать в кадре на телевидении, там непочатый край" — подытожил Губерниев.

В последний раз фанаты видели Загитову на соревнованиях в декабре 2019 года, в финале серии "Гран-при", где она заняла пятое место. Олимпийская чемпионка объявила о приостановке выступлений.