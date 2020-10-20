Forbes опубликовал данные о доходах теннисистов с июня 2019 по июня 2020 года. В расчёте учтены заработки спортсменов от участия в турнирах и рекламных контрактов.
Возглавил рейтинг швейцарский теннисист Роджер Федерер. От участия в турнирах он заработал всего 6,3 млн долларов, но прибавил ещё 100 млн от рекламных контрактов.
Более 40 млн заработали Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Выше 30 млн доход Наоми Осаки и Кеи Нисикори, а также Серены Уильямс.
Впервые за долго время в рейтинг попал российский теннисист. Даниил Медведев за этот период заработал 11,8 млн.
Возраст находки составляет 140 тыс. лет.