Медведев вошел в десятку теннисистов с наибольшим доходом за год

Forbes опубликовал данные о доходах теннисистов с июня 2019 по июня 2020 года. В расчёте учтены заработки спортсменов от участия в турнирах и рекламных контрактов.

Возглавил рейтинг швейцарский теннисист Роджер Федерер. От участия в турнирах он заработал всего 6,3 млн долларов, но прибавил ещё 100 млн от рекламных контрактов.

Более 40 млн заработали Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Выше 30 млн доход Наоми Осаки и Кеи Нисикори, а также Серены Уильямс.

Впервые за долго время в рейтинг попал российский теннисист. Даниил Медведев за этот период заработал 11,8 млн.

Топ-10 теннисистов с наибольшими доходами