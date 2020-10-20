УЕФА прокомментировал информацию о реформировании Лиги чемпионов

УЕФА не опроверг информацию о том, что в 2024 году Лигу чемпионов ждут серьёзные изменения. Ранее британские СМИ распространили информацию о том, что турнир может быть расширен до 36 команд.
Тем самым клубы могут проводить не по шесть матчей на групповом этапе, а по десять.
В УЕФА на запрос РИА "Новости" отметили, что обсуждение формата соревнований будет продолжен позже. Пока никаких решений не принято.
"Обсуждение формата клубных соревнований, проходящих под эгидой УЕФА, которые стартуют после 2024 года, вскоре возобновится со всеми заинтересованными сторонами. Никаких решений принято не было", — говорится в заявлении союза.
Возраст находки составляет 140 тыс. лет.