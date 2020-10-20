УЕФА прокомментировал информацию о реформировании Лиги чемпионов

УЕФА не опроверг информацию о том, что в 2024 году Лигу чемпионов ждут серьёзные изменения. Ранее британские СМИ распространили информацию о том, что турнир может быть расширен до 36 команд.

Тем самым клубы могут проводить не по шесть матчей на групповом этапе, а по десять.

В УЕФА на запрос РИА "Новости" отметили, что обсуждение формата соревнований будет продолжен позже. Пока никаких решений не принято.