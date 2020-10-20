"Спартак" почтил память погибших в давке на стадионе "Лужники"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов почтил память погибших в давке 20 октября 1982 года в "Лужниках". Тогда в конце матча Кубка УЕФА между красно-белыми и "Харлемом" на выходе со стадиона образовалась давка, в результате чего по официальным данным погибли 66 человек.

Около стадиона был установлен памятник "Погибшим на стадионах мира". Ежегодно там проходят встречи памяти погибшим.

По словам Газизова, страшную трагедию 1982 года нельзя забывать.