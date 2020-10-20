УЕФА рассматривает вариант изменения формата Лиги чемпионов с сезона-2024/25. Число участников турнира может быть увеличено до 36.
На ближайшие три сезона (с 2021/22 по 2023/24) в еврокубках будет действовать схема с тремя турнирами:
В Лиге чемпионов команды распределены на восемь групп по четыре команды. Каждый из клубов проводит по шесть игр.
В там случае, если количество участников будет увеличено, то рассматривается два варианта проведения турнира.
Дмитрий Стужук, популярный украинский фитнес-блогер, который отрицал существование пандемии коронавируса, заразился COVID-19 и умер.