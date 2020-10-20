Число участников Лиги чемпионов может быть увеличено до 36

УЕФА рассматривает вариант изменения формата Лиги чемпионов с сезона-2024/25. Число участников турнира может быть увеличено до 36.

На ближайшие три сезона (с 2021/22 по 2023/24) в еврокубках будет действовать схема с тремя турнирами:

Лига чемпионов (32 участника);

Лига Европы (32 участника);

Лига конференций (32 участника).

В Лиге чемпионов команды распределены на восемь групп по четыре команды. Каждый из клубов проводит по шесть игр.

Новая Лига чемпионов

В там случае, если количество участников будет увеличено, то рассматривается два варианта проведения турнира.