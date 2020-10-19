Загитова отказалась от участия в турнирах в этом сезоне

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась от выступлений на соревнованиях в сезоне-2020/21.

По словам источника ТАСС, у Загитовой нет планов выступать в этапах серии "Гран-при" или Кубка России. Таким образом, она не сможет отобраться на чемпионат России, Европы или мира, если эти турниры состоятся.

Вместе с тем, Загитова не приостанавливает карьеру. Спортсменка надеется выступить в сезоне-2021/22.

В последний раз на лёд Алина выходила в финале "Гран-при" в декабре 2019 года, где заняла пятое место. После этого спортсменка объявила о приостановке карьеры.

Загитова приняла участие в съёмках ледового шоу "Ледниковый период", где выступила в роли ведущей. Также стало известно, что болельщики смогут увидеть чемпионку в шоу Татьяны Навки "Спящая красавица".