Ещё один боксёр отказался от боя с Гассиевым

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что боксёр из Албании Сефер Сефери не примет участия в поединке с Муратом Гассиевым. По его словам, в зале, где занимается потенциальный соперник россиянина, был найден коронавирус.

Также Хрюнов отметил, что Сефери просто испугался Гасиева.

"Ну и еще одна из причин — он испугался Мурата Гассиева", — заявил Хрюнов в интервью "РЕН ТВ".

Бой Гассиева и Сефери должен был состояться 31 октября в Сочи. Албанец был запасным на этот поединок. Ранее предполагалось, что первым соперником россиянина в тяжёлом весе станет американец Кевин Джонсон. Но этот боксёр также отказался от боя, сославшись на проблемы с документами.

В последний раз Гассиев выходил в ринг более двух лет назад. Тогда россиянин проиграл бой за звание абсолютного чемпиона в первом тяжёлом весе украинцу Александру Усико.