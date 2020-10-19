Мусаев, Кабелла и Марков не помогут "Краснодару" в матче с "Ренном"

"Краснодар" перед дебютным матчем в Лиге чемпионов потерял двух футболистов и главного тренера Мурада Мусаева. Игра против "Ренна" состоится 20 августа во Франции.

У полузащитника Реми Кабелла и нападающего Евгения Маркова подозрительные результаты тестов на коронавирус, а наставник команды заболел ангиной, сообщает пресс-служба "быков".

Кабелла в этом сезоне провёл 10 матчей за "Краснодар", в которых забил шесть мячей. Полузащитник отличился голом в каждом из матчей плей-офф раунда Лиги чемпионов против ПАОК.

Марков подписал контракт с "Краснодаром" 6 октября. Футболист провёл один матч за "быков".