Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Гэтжи

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как провёл подготовку к бою против Джастина Гэтжи. Поединок состоится 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

По словам Нурмагомедова, это был тяжёлый тренировочный лагерь. Хабиб указал на то, что ему помогут терпение и труд.

"Это был тяжелый тренировочный лагерь как физически, так и психологически. Никто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам", — написал Хабиб в Instagram.

Поединок для Хабиба будет 29-м в карьере. Во всех предыдущих россиянин одержал победы.

Нурмагомедов будет в третий раз защищать свой титул. Гэтжи обладает поясом временного чемпиона, который он завоевал в поединке с Тони Фергюсоном.