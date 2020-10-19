Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как провёл подготовку к бою против Джастина Гэтжи. Поединок состоится 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.
По словам Нурмагомедова, это был тяжёлый тренировочный лагерь. Хабиб указал на то, что ему помогут терпение и труд.
"Это был тяжелый тренировочный лагерь как физически, так и психологически. Никто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам", — написал Хабиб в Instagram.
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Это был тяжёлый тренировочный лагерь, как физически так и психологически, ни кто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам. - It was hard training camp honestly, mentally and physically. but no one can stop time, only patience and hard work will help us. #ufc254 @tooba - 🔝👌
Поединок для Хабиба будет 29-м в карьере. Во всех предыдущих россиянин одержал победы.
Нурмагомедов будет в третий раз защищать свой титул. Гэтжи обладает поясом временного чемпиона, который он завоевал в поединке с Тони Фергюсоном.
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