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Глебов покрасит бороду в клубные цвета после первого гола за "Ростов"

Полузащитник "Ростова" Даниил Глебов ранее пообещал покрасить бороду в клубные цвета после того, как забьёт гол за донскую команду. В игре 11-го тура РПЛ футболист отправил мяч в ворота "Ахмата", а также сделал результативную передачу.

Матч завершился со счётом 3:0. Команда занимает шестое место с 20-ю очками в активе. "Ростов" отстаёт от лидирующих "Спартака" и "Зенита" на четыре очка.

Глебов после игры подтвердил своё обещание.

"Обещал покрасить бороду в цвета клуба, если забью гол? Всё сделаем!" — приводит пресс-служба "Ростова" слова Глебова.

 

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