Гуф назвал фаворита боя Нурмагомедов - Гэтжи

Российский рэп-исполнитель Гуф назвал фаворита боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Бой состоится 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

По мнению Гуфа, Нурмагомедов победит Гэтжи несмотря на то, что у соперника сильный удар.

"Наверное, во втором раунде удушающим. Хабиб сломает Джастина Гэтжи, каким бы сильным ударником он ни был", — приводит слова рэпера "РЕН ТВ".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о прогнозе Сергея Харитонова на бой Хабиба и Гэтжи.