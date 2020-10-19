Команда "Хаас" в следующем сезоне полностью сменит пилотов. Вместо Ромена Гросжана и Кевина Магнуссена управлять болидами будут немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин, сообщает Motorsport.
На данный момент Гросжан и Магнуссен набрали три очка в чемпионате "Формулы-1". В команде хотят исправить ситуацию, поэтому приглашают лидеров "Формулы-2".
Официальное объявление должно состояться после того, как Мазепин получит "суперлицензию" для участия в "Ф-1".
21-летний россиянин в 2019 году стал вторым в серии GP3, выступая за команду ART Grand Prix. В "Формуле-2" он был только 18-м.
В 2020 году Мазепин выступает за команду Hitech Grand Prix. Он выиграл две гонки, ещё два раза финишировал вторым. Россиянин за четыре этапа до завершения чемпионата идёт пятым.
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