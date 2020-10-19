Москва вслед за Подмосковьем может запретить матчи со зрителями

До конца недели в Москве может быть принято решение о запрете матчей в присутствии зрителей. В столице проследуют за Московской областью, где болельщиков на трибуны не будут пускать уже с 21 октября, сообщает "СЭ".

Такое решение ранее принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В Российской премьер-лиге (РПЛ) подтвердили, что игра 13-го тура чемпионата "Химки" — "Зенит" 1 ноября состоится при пустых трибунах.

Баскетбольный клуб "Химки" сообщил, что вернёт фанатам деньги за купленные ранее билеты.

В РПЛ в этом сезоне выступают четыре московские команды — "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо". Армейцы и железнодорожники, кроме матчей РПЛ, проводят игры еврокубков.