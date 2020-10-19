"Химки" вернут деньги болельщикам из-за новых ограничений

Генеральный директор баскетбольного клуба "Химки" Павел Астахов рассказал о том, какой будет реакция на новые ограничения в Московской области.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Подмосковье с 21 октября введут запрет на массовые мероприятия и матчи с болельщиками.

По словам Астахова, "Химки" вернут деньги болельщикам за билеты. Клуб выполнит все условия Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом.

"С каждым болельщиком будем работать индивидуально по этой теме, кто-то захочет вернуть деньги, кто-то — не платить за билет после того, как всё вернётся после пандемии", — приводит ТАСС слова Астахова.

До конца октября "Химки" должны провести три домашних матча — против "Астаны", "Маккаби" (Тель-Авив) и "Црвены Звезды".