Французский футболист Ле Таллек объяснил, зачем ему гражданство РФ

Французский полузащитник Дамьен Ле Таллек объяснил, зачем получил российский паспорт. "Правда.Ру" в начале октября рассказывала о том, что полузащитник "Монпелье" стал гражданином РФ.

По словам Ле Таллека, он получил второй паспорт для того, чтобы не иметь проблем с посещением Москвы. У футболиста в России семья. Во время выступлений за "Мордовию" француз познакомился с девушкой, на которой позже женился. Также у игрока есть сын.

Ле Таллек отметил, что у ребёнка двойное гражданство, поэтому у него не возникает проблем с пересечением границы. Футболист хотел получить паспорт, чтобы спокойно приезжать в Россию.

"Чтобы прилететь в Россию, мне нужна виза. Когда она заканчивается, её нужно продлевать: оформлять документы, ехать в Париж, ждать... Вот у моего сына двойное гражданство: у него есть российский и французский паспорта. И никаких проблем!" — приводит Sport24 слова Ле Таллека.

Также футболист заявил, что после завершения карьеры собирается постоянно проживать в Москве.