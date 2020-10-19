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Стал известен диагноз сына Черчесова

Руководитель футбольного клуба "Олимп-Долгопрудный" Владимир Габулов рассказал о травме Станислава Черчесова-младшего. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сын главного тренера сборной России получил тяжёлую травму в столкновении с соперником.

По словам Габулова, Черчесову были проведены дополнительные исследования. Вратарю диагностировали перелом нижней челюсти со смещением. Операция назначена на 20 октября.

"Операцию перенесли на завтра. Ее будет проводить профессор Дробышев… Скорее всего, будет устанавливаться пластина", — приводит "СЭ" слова Габулова.

Черчесов ранее выступал за "Амкар", московское "Динамо", "Черноморец" и "Балтику".

В составе "Олимп-Долгопрудного" провёл два матча в Кубке России и один в ПФЛ.

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