Три футболиста "Брюгге" не смогли вылететь на матч 1-го тура Лиги чемпионов против "Зенита". В команде была выявлена вспышка коронавируса.
Заболели вратарь Симон Миньоле, нападающий Михал Крменчик и защитник Одилон Коссуну. Также заразился исполнительный директор клуба Винсент Манаерта.
Остальные игроки сдали отрицательные тесты. "Брюгге" взял в Санкт-Петербург 23 футболиста, сообщает пресс-служба бельгийцев.
Игра "Зенит" - "Брюгге" состоится 20 октября. Стартовый свисток в Санкт-Петербурге прозвучит в 19.55 мск.
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