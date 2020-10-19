В "Брюгге" перед матчем с "Зенитом" выявлена вспышка коронавируса

Три футболиста "Брюгге" не смогли вылететь на матч 1-го тура Лиги чемпионов против "Зенита". В команде была выявлена вспышка коронавируса.

Заболели вратарь Симон Миньоле, нападающий Михал Крменчик и защитник Одилон Коссуну. Также заразился исполнительный директор клуба Винсент Манаерта.

Остальные игроки сдали отрицательные тесты. "Брюгге" взял в Санкт-Петербург 23 футболиста, сообщает пресс-служба бельгийцев.

Заявка "Брюгге" на матч с "Зенитом"

Вратари - Этан Хорват, Ник Шинтон, Сенне Ламменс.

- Этан Хорват, Ник Шинтон, Сенне Ламменс. Защитники - Эдуард Соболь, Федерико Рикка, Игнас ван дер Бремпт, Брэндон Мехеле, Максим де Куйпер, Клинтон Мата, Натан Фуакала.

- Эдуард Соболь, Федерико Рикка, Игнас ван дер Бремпт, Брэндон Мехеле, Максим де Куйпер, Клинтон Мата, Натан Фуакала. Полузащитники - Эдер Баланта, Ханс Ванакен, Руд Вормер, Матс Ритс, Шарль де Кетелаер, Томас ван ден Кябус, Сибе Схрейверс.

- Эдер Баланта, Ханс Ванакен, Руд Вормер, Матс Ритс, Шарль де Кетелаер, Томас ван ден Кябус, Сибе Схрейверс. Нападающие - Дэвид Окереке, Деннис, Крепин Диатта, Юссуф Баджи, Тибо Баетен, Ноа Ланг.

Игра "Зенит" - "Брюгге" состоится 20 октября. Стартовый свисток в Санкт-Петербурге прозвучит в 19.55 мск.