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Тренер Хабиба рассказал, как проходит весогонка чемпиона UFC

Хавьер Мендес, тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, как чемпион UFC сбрасывает вес перед боем с Джастином Гэтжи.

Тренер Хабиба рассказал, как проходит весогонка чемпиона UFC

Бойцы выступают в лёгкой весовой категории. Оба должны во время официального взвешивания вложиться вес до 70 кг (155 фунтов).

Ранее у Хабиба возникали проблемы с весогонкой. Так, перед боем с Тони Фергюсоном Нурмагомедов попал в больницу после усиленного сброса веса.

По словам Мендеса, сейчас у Хабиба всё в порядке с процессом попадания в лёгкий вес.

"Весогонка идёт отлично. Сейчас Хабиб весит меньше, чем он весил за такое же количество времени до предыдущего боя. Всё идёт очень хорошо", — заявил Мендес в интервью на YuoTube-канале "Ушатайка".

На кону поединка Хабиба и Гэтжи будет стоять чемпионский пояс UFC. Поединок запланирован на 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

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