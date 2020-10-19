Футбольный клуб "Олимп-Догопрудный" опубликовал видеонарезку моментов матча против "Родины", в котором травму получил Станислав Черчесов-младший.
Голкипер вышел из ворот и получил удар коленом в голову со стороны соперника. Сын главного тренера сборной России на "скорой" был доставлен в ближайшую больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и перелом нижней челюсти.
18 октября состояние Черчесова-младшего стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.