Черчесов-младший получил серьёзную травму во время матча

Футбольный клуб "Олимп-Догопрудный" опубликовал видеонарезку моментов матча против "Родины", в котором травму получил Станислав Черчесов-младший.

Голкипер вышел из ворот и получил удар коленом в голову со стороны соперника. Сын главного тренера сборной России на "скорой" был доставлен в ближайшую больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и перелом нижней челюсти.

18 октября состояние Черчесова-младшего стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает.