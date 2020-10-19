"Краснодар" объявил об окончании продажи билетов на домашний матч 2-го тура Лиги чемпионов. В первой игре на своём поле в рамках турнира "быки" сыграют с "Челси".
Матч состоится 28 октября, начало встречи - 20.55 по московскому времени.
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У нас #SoldOut 🙌 Все билеты на #КраснодарЧелси проданы 😎 #ЛЧ #ЛигаЧемпионов #БыкиВЕвропе #ВпередБыки
Билеты продавались владельцам абонементов и клубных карт. Ранее УЕФА разрешил заполнять трибуны стадионов на 30% при согласии местных властей. Вместимость "Краснодар Арены" составляет 35 тыс. человек.
"Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов выездным матчем с "Ренном". Игра состоится 20 октября.
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