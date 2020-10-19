Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменов. В первой десятке единственное изменение — россиянин Андрей Рублёв поднялся на восьмое место, опередив Диего Шварцмана и Маттео Берреттини.
На выходных Рублёв заработал 500 очков в рейтинг. Россиянин в финале турнира в Санкт-Петербурге победил хорвата Борну Чорича. Поединок завершился в двух сетах — 7:6, 6:4.
На вершине рейтинга изменений не произошло — лидирует Новак Джокович, на приличном расстоянии от него располагается испанец Рафаэль Надаль.
В первой сотне рейтинга ещё один россиянин, Карен Хачанов, занимает 17-ю строчку, имея в активе 2200 очков.
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