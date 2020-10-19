Рублёв впервые поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменов. В первой десятке единственное изменение — россиянин Андрей Рублёв поднялся на восьмое место, опередив Диего Шварцмана и Маттео Берреттини.

На выходных Рублёв заработал 500 очков в рейтинг. Россиянин в финале турнира в Санкт-Петербурге победил хорвата Борну Чорича. Поединок завершился в двух сетах — 7:6, 6:4.

На вершине рейтинга изменений не произошло — лидирует Новак Джокович, на приличном расстоянии от него располагается испанец Рафаэль Надаль.

Топ-10 рейтинга ATP

Новак Джокович (Сербия) — 11 740. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850. Доминик Тим (Австрия) — 9125. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630. Стефанос Циципас (Греция) — 5925. Даниил Медведев (Россия) — 5890. Александр Зверев (Германия) — 4855. Андрей Рублёв (Россия) — 3429. Диего Шварцман (Аргентина) — 3180. Маттео Берреттини (Италия) — 3075.

В первой сотне рейтинга ещё один россиянин, Карен Хачанов, занимает 17-ю строчку, имея в активе 2200 очков.