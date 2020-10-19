Гандболисты, сыгравшие в масках, заразились коронавирусом

Гандболисты испанского клуба "Адемар" заразились коронавирусом несмотря на то, что ранее провели матч местного чемпионата в масках. Матч команды против "Чеховских медведей" в Лиге Европы из-за вспышки "ковида" перенесен, сообщает пресс-служба подмосковной команды.

"В связи с положительным тестом на COVID-19 у игроков "Адемар Леон" испанские органы здравоохранения отправили команду на карантин, не дав команде сдать повторные анализы", — говорится в сообщении российского клуба.

Новая дата проведения матча будет названа после консультаций организаторов турнира с обоими командами.