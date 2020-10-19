Футболка Кокорина выставлена на благотворительный аукцион

Футболка нападающего "Спартака" Александра Кокорина выставлена на аукцион благотворительным фондом "Своими глазами". Акцию устроил голкипер красно-белых Артём Ребров.

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак". Форвард отличился с пенальти в матче против "Химок".

Стартовая цена лота составляет 10 ты. рублей с шагом в 1 тыс. Итоги аукциона будут подведены 20 октября. Вырученные средства будут направлены в фонд Реброва.