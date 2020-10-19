Футболка нападающего "Спартака" Александра Кокорина выставлена на аукцион благотворительным фондом "Своими глазами". Акцию устроил голкипер красно-белых Артём Ребров.
В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак". Форвард отличился с пенальти в матче против "Химок".
Стартовая цена лота составляет 10 ты. рублей с шагом в 1 тыс. Итоги аукциона будут подведены 20 октября. Вырученные средства будут направлены в фонд Реброва.
"Еще раз хочу поздравить Сашу с почином, пожелать не останавливаться и радовать нас в каждом следующем матче!
А футболку, в которой Кокорин забил свой первый мяч за наш клуб, он с радостью передал нашему фонду "Своими глазами", за что ему огромное спасибо!" — написал Кокорин в Instagram.
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📍Друзья! Приглашаю вас поучаствовать в еще одном интереснейшем аукционе🔝🔝🔝 ⠀ 📍Вчера Саня @kokorin9 забил свой первый мяч за @fcsm_official Еще раз хочу поздравить Сашу с почином, пожелать не останавливаться и радовать нас в каждом следующем матче! 🤜🏻🤛🏻 Ну а футболку, в которой Александр Кокорин забил свой первый мяч за наш клуб, он, с радостью, передал нашему фонду @bfsvoimiglazami, за что ему огромное спасибо! ❤️ ⠀ 📍Итак, наш сегодняшний лот: игровая футболка @kokorin9 с победного матча #химки — #спартак Стартовая цена: 10.000₽, шаг 1000₽. Итоги подведем во вторник, 20 октября 20.00 Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд #своимиглазами ⠀ 📍P.S. Прошу вас не флудить и не делать необдуманных ставок. Это выглядит некрасиво.
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