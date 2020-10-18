Ранее стало известно, что Умар Нурмагомедов был срочно госпитализирован в Дубае с высокой температурой и приступом рвоты.

Его бой с Сергеем Морозовым из Казахстана, который должен был пройти 24 октября, отменён.

Хабиб Нурмагомедов пожелал брату скорейшего выздоровления.

"Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Но несмотря на это, он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром перед нашим вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае. Выздоравливай, братишка, значит, так было суждено", — написал боец в Instagram.