Российский боец Умар Нурмагомедов был срочно госпитализирован в Дубае из-за высокой температуры.
В его команде сообщили, у двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова наблюдается острый грипп.
"Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой", — рассказали представители бойца.
24 октября Умар Нурмагомедов должен провести бой с Сергеем Морозовым из Казахстана, однако сейчас проведение боя стоит под вопросом.
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