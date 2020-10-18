В Дубае срочно госпитализирован двоюродный брат Нурмагомедова

Российский боец Умар Нурмагомедов был срочно госпитализирован в Дубае из-за высокой температуры.

В его команде сообщили, у двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова наблюдается острый грипп.

"Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой", — рассказали представители бойца.

24 октября Умар Нурмагомедов должен провести бой с Сергеем Морозовым из Казахстана, однако сейчас проведение боя стоит под вопросом.