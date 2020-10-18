Пакьяо поздравил Лопеса с чемпионством

Легенда бокса Мэнни Пакьяо обратился к новому абсолютному чемпиону мира по боксу в лёгком весе Теофимо Лопесу после его победы над Василием Ломаченко.

"Поздравляю Теофимо Лопеса в связи с отличным выступлением в бою за звание абсолютного чемпиона", — написал Пакьяо в Twitter.

Напомним, Лопес провёл бой с Ломаченко 17 октября в Лас-Вегасе. Единогласным решением судей победил американец, лишив украинского боксёра трёх титулов.