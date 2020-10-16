Роналду рассказал о своём состоянии после заражения коронавирусом

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые вышел на связь после того, как стало известно о заражении коронавирусом. Положительный тест футболист сдал в расположении сборной Португалии.

После этого Роналду вернулся в Турин. Футболист сделал такой шаг, чтобы провести под самоизоляцией на четыре дня меньше. Это позволит игроку сыграть против "Барселоны" в Лиге чемпионов.

"У меня нет симптомов. Чувствую себя хорошо, сплю хорошо. Я в порядке", — заявил Роналду в прямом эфире в Instagram.

Роналду точно пропустит матчи Серии А против "Кротоне" и Лиги чемпионов с киевским "Динамо".