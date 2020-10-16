Футболисты иркутского "Зенита" объявили бойкот

Футболист иркутского "Зенита" Максим Насадюк рассказал о проблемах в клубе. Игрокам не платят зарплату более двух месяцев.

Команда отказалась выходить на матчи. По словам Насадюка, у клуба нет денег даже на поездку на матчи. На все игры футболисты добираются собственным ходом.

Насадюк отметил, что губернатор Иркутской области обещал помощь, но после выборов 13 сентября не связывался с клубом.

"Перед футболистами была задолженность в семь месяцев по зарплате. Был диалог с министром спорта области, выделили 25 миллионов рублей, которые пошли на покрывание долгов, плюс 19 миллионов из небюджетных средств", — приводит "Чемпионат" слова Насадюка.

У игроков есть сомнения в том, что существующие долги по зарплате в два месяца будут закрыты. Насадюк отметил, что тренироваться команда точно не будет.

"Зенит" в ПФЛ

Иркутская команда выступает в группе 2 ПФЛ. Команда в 12 матчах набрала набрала 14 очков и идёт девятой в таблице.

В сегодняшнем матче "Зенит" победил на своём поле "Муром" (2:1).