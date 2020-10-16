Загитова выступит в ледовом шоу Навки

Организаторы ледового шоу Татьяны Навки "Спящая красавица" объявили о том, что Алина Загитова примет участие в выступлении. Премьер шоу должна состояться 30 декабря в московском "Мегаспорте".

Об участии олимпийской чемпионки было объявлено в официальном Instagram шоу.

"Да, Алина Загитова будет принимать участие в шоу в этом году. Уверены, что многие из вас очень обрадуются этой новости!" — говорится в сообщении.

Отметим, шоу начнётся через три дня после завершения чемпионата России в Челябинске.