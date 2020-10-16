Волков не смог вылететь в Абу-Даби на бой с Харрисом

Боец смешанных единоборств Александр Волков не смог вылететь в Турцию. Его не пустили на рейс в Стамбул, сообщает ТАСС.

У Волкова возникли проблемы с документами. Через Стамбул боец хотел попасть в Абу-Даби, где пройдёт турнир UFC 254. Россиянин должен выйти в октагон против Уолта Харриса.

Главным событием вечера станет поединок Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи.

Александр Волков

Бой против Харриса станет для Волкова 40-м в ММА. На его счету 31 победа и 8 поражений.

В UFC Волков выступает с ноября 2016 года. Россиянин провёл семь поединков против