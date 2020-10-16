Миранчук войдёт в заявку "Аталанты" на матч с "Наполи"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии Алексея Миранчука. По его словам, россиянин может выйти на поле в матче чемпионата Италии против "Наполи". Встреча состоится 17 октября.

Гасперини заявил, что перерыв на игры сборных был полезен "Аталанте". В частности, Миранчук успел восстановиться от травмы.

"Завтра Алексей войдет в заявку на матч против "Наполи", — заявил Гасперини на пресс-конференции перед матчем.

"Аталанта" купила Миранчука у "Локомотива" за 14,5 млн евро. Травму он получил ещё во время выступлений за железнодорожников.