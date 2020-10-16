Мозес рассказал о переходе в "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес рассказал о том, как согласился на переход в состав красно-белых. О Москве и России футболист спрашивал у Бранислава Ивановича и Питера Одемвинге.

Иванович, с которым Мозес знаком по "Челси", ранее выступал в составе "Локомотива" и "Зенита". Нигериец Одемвинге также играл за железнодорожников.

"Они выразили большой респект Москве. Сказали, что это замечательный город. Сказали: "Ты насладишься командой, клубом и городом в том числе", — приводит РИА "Новости" слова Мозеса.

Также хавбек оценил шанс дебютировать за "Спартак" в ближайшем матче. 17 октября красно-белые сыграют с "Химками". По словам Мозеса, он сможет хорошо подготовиться к игре.