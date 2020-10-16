Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своей реакции на скандальные высказывания директора школы "Самбо-70" Рената Лайшева. Ранее руководитель заявил, что Трусова одержала слабую победу на этапе Кубка России в Москве.
По словам Плющенко, Лайшев слабо разбирается в фигурном катании, а вскоре и вовсе покинет свой пост.
"Директор их вот вещает. Я вообще считаю, он как госслужащий вообще не имеет права на такие высказывания. Кто хуже катается, что со мной Трусова не сможет показать результат… У меня информация, что в ближайшее время он покинет свое место и пора собирать чемоданчик. А жаль, он очень веселый. Каждое интервью — шедевр!" — приводит "СЭ" слова Плющенко.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.