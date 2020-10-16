Плющенко заявил, что Лайшев скоро будет уволен

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своей реакции на скандальные высказывания директора школы "Самбо-70" Рената Лайшева. Ранее руководитель заявил, что Трусова одержала слабую победу на этапе Кубка России в Москве.

По словам Плющенко, Лайшев слабо разбирается в фигурном катании, а вскоре и вовсе покинет свой пост.