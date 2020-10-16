Рогозин предложил провести гандбольный матч на Байконуре

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил провести выставочный матч гандбольных команд на Байконуре 12 апреля 2021 года. Игра будет приурочена к 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос.

Дмитрий Рогозин является главой попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР). Предложение прозвучало на конференции ФГР, где президентом организации был переизбран Сергей Шишкарёв.

"12 апреля следующего года будут большие мероприятия, прежде всего, на Байконуре. Мы ожидаем высоких гостей. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к нашей федерации с предложением провести гала-матч с участием лучших гандбольных игроков на Байконуре", — сказал Рогозин.

Шишкарёв поддержал предложение Рогозина.