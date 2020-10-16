Президент УЕФА подтвердил, что Евро-2020 может пройти в одной стране

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Союз рассматривает различные варианты проведения Евро-2020. По его словам, количество городов-организаторов турнира может быть сокращено.

Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 был перенесён на лето 2021 года. Ранее в УЕФА говорили о том, что турнир пройдёт по прежней схеме — в 12 городах Европы. Все организаторы матчей предоставили союзу гарантии проведения.

Города Евро-2020

Санкт-Петербург.

Лондон.

Мюнхен.

Баку.

Рим.

Бухарест.

Дублин.

Копенгаген.

Бильбао.

Глазго.

Будапешт.

Амстердам.

УЕФА передумал?

Сейчас Чеферин говорит о том, что пока не знает, как пройдёт Евро-2020, но точно уверен в том, что турнир состоится.

"Абсолютно уверены, что Евро получится провести. Но я должен сказать, что даже если турнир пройдет не в 12 странах, то может пройти в 11, восьми, пяти или даже одной", — приводит Reuters слова Чеферина.

Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что первые кандидаты на лишение права проведения турнира — Баку и Санкт-Петербург. Глава российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что оснований для таких слухов нет.