Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Диетолог перечислил продукты, вызывающие головную боль
Песков: ситуация с заболеваемостью коронавирусом - под контролем
Папарацци поймали Жан-Клод Ван Дамма с красавицей из Украины
Россия пока не поставляет за рубеж вакцину от коронавируса
Рогозин предложил провести гандбольный матч на Байконуре
Геннадий Онищенко развеял главные мифы о COVID-19
Между Россией и Китаем вырос товарооборот сельхозпродукции
В Кремле рассказали о причинах проблемы с демографией
Археологи обнаружили в Сибири скифскую гробницу возрастом 3000 лет

Президент УЕФА подтвердил, что Евро-2020 может пройти в одной стране

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Союз рассматривает различные варианты проведения Евро-2020. По его словам, количество городов-организаторов турнира может быть сокращено.

Президент УЕФА подтвердил, что Евро-2020 может пройти в одной стране

Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 был перенесён на лето 2021 года. Ранее в УЕФА говорили о том, что турнир пройдёт по прежней схеме — в 12 городах Европы. Все организаторы матчей предоставили союзу гарантии проведения.

Города Евро-2020

  • Санкт-Петербург.
  • Лондон.
  • Мюнхен.
  • Баку.
  • Рим.
  • Бухарест.
  • Дублин.
  • Копенгаген.
  • Бильбао.
  • Глазго.
  • Будапешт.
  • Амстердам.

УЕФА передумал?

Сейчас Чеферин говорит о том, что пока не знает, как пройдёт Евро-2020, но точно уверен в том, что турнир состоится.

"Абсолютно уверены, что Евро получится провести. Но я должен сказать, что даже если турнир пройдет не в 12 странах, то может пройти в 11, восьми, пяти или даже одной", — приводит Reuters слова Чеферина.

Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что первые кандидаты на лишение права проведения турнира — Баку и Санкт-Петербург. Глава российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что оснований для таких слухов нет.

Последние материалы
В Кремле рассказали о причинах проблемы с демографией
Археологи обнаружили в Сибири скифскую гробницу возрастом 3000 лет
Полянский: в "деле Навального" множество нестыковок
Татьяна Буланова полюбила человека, далёкого от мира шоу-бизнеса
На фоне усиления пандемии россияне стали покупать медприборы
Президент УЕФА подтвердил, что Евро-2020 может пройти в одной стране
Пьяные авиадебоширы разгромили бизнес-класс самолёта
"Правительство пошло по другому пути": эксперт о ситуации с НДС
Коровам нравится живое общение с людьми - исследование
Артемий Троицкий назвал Юрия Лозу мастером "самохайпа"
Популярное
Здоровье
Врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19

Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.

Врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19
Эскортница, выложившая снимок с Павлом Волей, дала комментарии
Российский шоу-бизнес
Эскортница, выложившая снимок с Павлом Волей, дала комментарии
Экспертное мнение
Мнение: неопытная Тихановская начинает срываться под давлением Запада
Фигурное катание
Тренер Давыдов рассказал, как Плющенко переманил Трусову и Косторную
Любовь Степушова Китай раздавит Австралию за синофобию Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию Василий Амирджанов Наталия Красовская Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн Наталия Красовская
Комментарии
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Тайна передачи «Очевидное-невероятное»
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Александр Ведруссов: американцы выбирают между плохим и ужасным
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Ангела Меркель: экономика Германии не выдержит нового локдауна
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Александр Ведруссов: американцы выбирают между плохим и ужасным
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Mi-5 считает Россию одним из врагов королевства
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
В Белоруссии начался диалог строгого режима
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников