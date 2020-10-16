Плющенко рассказал, почему Трусова ушла от Розанова

Руководитель собственной академии Евгений Плющенко рассказал, как организована работа Александры Трусовой и Алёны Косторной. Девушки, которые ранее ушли из группы Этери Тутберидзе, не пересекаются во время тренировок.

По словам Плющенко, по этой причине Трусова прекратила сотрудничать с Сергеем Розановым. Он занимается с Костроной.

"Сергей Розанов действительно достаточно давно не занимается с Сашей, это правда. Он ведет Алену. У Саши и Алены отдельные команды, и хореографы, и тренеры. Это два разных коллектива. Единственное — я работаю с обеими", — приводит "СЭ" слова Плющенко.

Также олимпийский чемпион отметил, что в его академии нет никаких конфликтов, в том числе Трусовой с Розановым или Еленой Ильиных. Александра некоторое время проработала с бывшей фигуристкой, но они также прекратили сотрудничество. У Трусовой сейчас новые тренеры.