Николич объяснил, почему Манджукич не перешёл в "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал о срыве трансфера хорвата Марио Манджукича. Бывший нападающий "Баварии", "Атлетико" и "Ювентуса" почти подписал контракт с железнодорожниками, но стороны не смогли уладить детали сделки.

По словам Николича, он был инициатором приглашения Манджукича. Хорват, по его мнению, мог бы помочь молодым игрокам "Локо" повысить свой уровень, а также приносить результат на протяжении одного-двух лет.

"Не удалось согласовать контракт до конца. Я знаю подробности, но не хочу говорить публично. Была проблема с курсом евро? Да", — заявил Николич в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Отметим, в последние годы российские клубы переходят на контракты с фиксированным курсом иностранной валюты для легионеров. Зарплата футболистам выдаётся в рублях.

Вероятно, "Локомотив" предлагал Манджукичу зарплату в евро, но зафиксировать курс на нынешнем уровне, на что не пошла сторона футболиста.