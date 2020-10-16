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Выступление фигуристок вызвало больший интерес, чем матч сборной России

Этап Кубка России в Москве по фигурному катанию вызвал больший зрительский интерес, чем футбольный матч России и Турции. Исследование аудитории традиционно провёл Mediascope.

Выступление фигуристок вызвало больший интерес, чем матч сборной России

Трансляция проката произвольной программы у женщин возглавила рейтинг среди спортивных передач на российском телевидении. Выступление фигуристок, которое показывал Первый канал, посмотрели более 2 млн телезрителей.

В тройке также трансляция короткой программы фигуристок, которая привлекла 1,65 млн человек.

Топ-10 спортивных программ на российском ТВ (5-11 октября)

  1. Кубок России в Москве. Произвольная программа (женщины) — 2,066 млн зрителей.
  2. Матч Лиги наций Россия — Турция — 1,766 млн.
  3. Кубок России в Москве. Короткая программа (женщины) — 1,652.
  4. Товарищеский матч Россия — Швеция — 1,565.
  5. Матч Лиги наций Англия — Бельгия — 0,519.
  6. "Новости", Матч ТВ (11 октября, 21.00) — 0,412.
  7. Матч Лиги наций Украина — Германия — 0,385.
  8. "Все на футбол", Матч ТВ (11 октября, 21.10) — 0,373.
  9. Россия — Эстония. Молодёжный сборные — 0,358.
  10. Формула-1. "Гран-при Айфеля" — 0,329.
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