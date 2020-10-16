Выступление фигуристок вызвало больший интерес, чем матч сборной России

Этап Кубка России в Москве по фигурному катанию вызвал больший зрительский интерес, чем футбольный матч России и Турции. Исследование аудитории традиционно провёл Mediascope.

Трансляция проката произвольной программы у женщин возглавила рейтинг среди спортивных передач на российском телевидении. Выступление фигуристок, которое показывал Первый канал, посмотрели более 2 млн телезрителей.

В тройке также трансляция короткой программы фигуристок, которая привлекла 1,65 млн человек.

Топ-10 спортивных программ на российском ТВ (5-11 октября)