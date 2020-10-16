Выступление фигуристок вызвало больший интерес, чем матч сборной России
Этап Кубка России в Москве по фигурному катанию вызвал больший зрительский интерес, чем футбольный матч России и Турции. Исследование аудитории традиционно провёл Mediascope.
Трансляция проката произвольной программы у женщин возглавила рейтинг среди спортивных передач на российском телевидении. Выступление фигуристок, которое показывал Первый канал, посмотрели более 2 млн телезрителей.
В тройке также трансляция короткой программы фигуристок, которая привлекла 1,65 млн человек.
Топ-10 спортивных программ на российском ТВ (5-11 октября)
- Кубок России в Москве. Произвольная программа (женщины) — 2,066 млн зрителей.
- Матч Лиги наций Россия — Турция — 1,766 млн.
- Кубок России в Москве. Короткая программа (женщины) — 1,652.
- Товарищеский матч Россия — Швеция — 1,565.
- Матч Лиги наций Англия — Бельгия — 0,519.
- "Новости", Матч ТВ (11 октября, 21.00) — 0,412.
- Матч Лиги наций Украина — Германия — 0,385.
- "Все на футбол", Матч ТВ (11 октября, 21.10) — 0,373.
- Россия — Эстония. Молодёжный сборные — 0,358.
- Формула-1. "Гран-при Айфеля" — 0,329.