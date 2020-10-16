"Гран-при Вьетнама" окончательно отменён из-за коронавируса

"Гран-при Вьетнама" не состоится в 2020 году. Организаторы этапа "Формулы-1" приняли решение не проводить гонку из-за пандемии коронавируса.

Организаторы не смогли гарантировать обеспечение безопасности для команд и зрителей во время этапа, поэтому окончательно решили его отменить. "Гран-при" был запланирован с 3 по 5 апреля, но из-за пандемии был перенесен. Существовала вероятность того, что этап будет проведен в ноябре.

"Формула-1" в сезоне-2020

На данный момент проведены 11 этапов "Формулы-1". В зачёте пилотов лидирует британец Льюис Хэмилтон, который выиграл семь гонок сезона.

В календаре сезона запланированы ещё шесть гонок.