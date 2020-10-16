Нурмагомедов и Тухугов провели дуэль взглядов

Хавьер Мендес, тренер бойца Хабиба Нурмагомедова, опубликовал в Instagram видео дуэли взглядов своего подопечного и его друга Зубайры Тухугова. Спортсмены сейчас находятся в тренировочном лагере, где ведут подготовку к бою чемпиона UFC против Джастина Гэтжи.

По правилам дуэли, проигравшим оказался тот боец, который рассмеялся первым. Поединок взглядов проиграл Нурмагомедов.

Бой россиянина с Гэтжи состоится 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. На счету россиянина 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.

Хабиб остаётся вторым в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.