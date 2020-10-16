Оргкомитет Евро-2020 отреагировал на слухи о лишении России турнира

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что Россию могут лишить права проведения матчей турнира.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что британский таблоид The Sun опубликовал статью, в которой говорится о проблемах с организацией Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Журналисты утверждают, что Баку и Санкт-Петербург являются первыми кандидатами на исключение из списка городов-организаторов соревнований.

Алексей Сорокин заявил, что оргкомитет продолжает готовиться к турниру в привычном режиме и находится в постоянном контакте с УЕФА. Недавно организаторы проводили круглый стол с представителями союза и рассматривали варианты развития событий.

"Никаких оснований под этими слухами нет", — резюмировал Сорокин.

Санкт-Петербург должен провести три матча группы В, а также четвертьфинал Евро-2020.