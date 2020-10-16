Генменеджер "Оттавы" объяснил, почему выбрал Дадаонова

"Оттава Сенаторз" подписала контракт с российским нападающим Евгением Дадоновым. Соглашение рассчитано на три года, за которые хоккеист получит 15 млн долларов.

Дадонов ранее выступал за "Флорида Пантерз". В трёх сезонах он провёл 280 матчей, в которых забросил 91 шайбу и сделал 111 передач. В последнем сезоне команда вышла в плей-офф, где в квалификационном раунде уступила "Айлендерс" (1-3 в серии).

Генеральный менеджер "Оттавы" Пьер Дорион рассказал, почему команда остановила свой выбор на российском нападающем. По его словам, Дадонов относится к элитным игрокам лиги.