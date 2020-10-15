41-летний Торнтон подписал контракт с "Давосом"

Канадский хоккеист Джо Торнтон подписал контракт с швейцарским клубом "Давос". 41-летний игрок проведёт как минимум один сезон в составе команды, сообщает пресс-служба "Давоса".

Торнтон в третий раз будет играть за "Давос". Ранее он подписывал контракт с клубом во время локаута в НХЛ в 2004 и 2012 годах.

Канадец со швейцарским паспортом заявил, что рад возвращению в клуб.

"Мы с ребятами вместе тренировались всё лето, и я с нетерпением жду возможности сыграть на швейцарском льду", — заявил Торнтон.

Джо Торнтон

Торнтон является олимпийским чемпионом. Золото он выиграл на Играх-2010 в Ванкувере.

В НХЛ Торнтон выступал за "Бостон Брюинз" и "Сан-Хосе Шаркс". Всего провёл 1636 матчей, в которых набрал 1509 очков — 420 голов и 1089 передач.