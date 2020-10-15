В украинском футбольном клубе 27 положительных тестов на коронавирус

Украинский футбольный клуб "Александрия" объявил о вспышке заражения коронавирусом. В результате тестирования 13 октября было выявлено 27 положительных тестов на "ковид".

15 человек находятся на самоизоляции, 11 заразившихся наблюдаются у семейного врача, ещё один находится в больнице. При этом пресс-служба клуба не уточняет, сколько человек среди заразившихся футболистов, а сколько персонала клуба.

18 октября команда должна провести матч чемпионата Украины против "Ингульца". На данный момент информации о переносе или отмене игры нет. По регламенту чемпионата Украины, команда должна принять участие в игре при наличии 14 здоровых футболистов.