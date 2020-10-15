"Динамо" договорилось об аренде экс-защитника "МЮ" Варелы

Московское "Динамо" в ближайшее время подпишет контракт с защитником "Копенгагена" Гильермо Варелой. Договор будет подписан на правах аренды до конца сезона 2020/21, сообщает "Чемпионат".

Кроме того, у "Динамо" будет право выкупа контракта Варелы следующим летом. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 млн евро.

Гильермо Варела

Варела начинал карьеру в уругвайском "Пеньяроле". Летом 2013 года контракт с ним подписал "Манчестер Юнайтед". За "Красных дьяволов" Варела отыграл 11 матчей.

Также уругваец выступал в аренде за "Кастилью" (вторая команда "Реала") и "Айнтрахт". В 2017 году футболист вернулся в Уругвай, а год спустя подписал контракт с датчанами.

За сборную Уругвая Варела отыграл пять матчей.