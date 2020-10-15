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Павел Погребняк возвращается в "Урал"

"Урал" и нападающий Павел Погребняк договорились о новом контракте. О возвращении футболиста в клуб из Екатеринбурга будет объявлено в ближайшее время, сообщает "Чемпионат".

Об уходе Погребняка из "Урала" стало известно в конце июля. Нападающий выступал за команду с августа 2018 года. За это время форвард провёл 33 матча, в которых забил восемь мячей.

"Урал" в июле не стал продлевать контракт с Погребняком, но сейчас изменил решение. 36-летний футболист вернётся в чемпионат России.

Павел Погребняк

Погребняк провёл 33 матча и забил восемь голов за сборную России. В клубной карьере выступал за

  • "Спартак";
  • "Балтику";
  • "Химки";
  • "Шинник";
  • "Томь";
  • "Зенит";
  • "Штутгарт" (Германия);
  • "Фулхэм" (Англия);
  • "Рединг" (Англия);
  • "Динамо" (Москва);
  • "Тосно";
  • "Урал".
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